Día Mundial del asma: En Colombia 1 de cada 8 personas padecen la enfermedad

De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia 1 de cada 8 personas sufren de asma. A nivel mundial esta patología afecta a 339 millones de personas y genera, aproximadamente, 461.000 muertes cada año.

Se estima que el 45% de las personas con la enfermedad sufren de síntomas que no están bien controlados, “los pacientes no controlados están en crisis constantemente. Muchas veces no se dan cuenta porque los síntomas pueden ser leves, pero no tienen calidad de vida”, dijo Natalia Úsuga, médica neumóloga.

Los expertos señalan que para controlar esta patología es necesario realizar un seguimiento constante por parte del personal médico, identificar elementos que desaten crisis asmáticas y mantener al día el esquema regular de vacunación, considerando que las personas que padecen esta enfermedad tienen mayor probabilidad de sufrir infecciones respiratorias. Los síntomas como tos, silbidos en el pecho y dificultad para respirar podrían estar relacionados con el asma.