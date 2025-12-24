Grave choque entre bus de Transcaribe y furgón en Chambacú deja varias personas heridas

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el sector de Chambacú, a la altura de la Glorieta de San Felipe, involucrando a un bus del sistema Transcaribe y un vehículo tipo furgón.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según las primeras informaciones, el furgón habría omitido el semáforo en rojo, ingresando de manera imprudente al carril exclusivo del solo bus, lo que provocó una colisión frontal de gran magnitud.

Ante la gravedad del impacto, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y varias ambulancias de la ciudad se desplazaron al lugar para atender la emergencia.

Los organismos de socorro realizaron maniobras de rescate debido a que se reportó el atrapamiento de personas dentro de los vehículos involucrados. Hasta el momento, se confirma que varios heridos están siendo trasladados a centros asistenciales cercanos bajo pronóstico reservado.

La zona presenta una fuerte congestión vehicular mientras las autoridades de tránsito realizan el levantamiento de los vehículos y recopilan pruebas para establecer responsabilidades.

Se recomienda a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza el paso en este punto neurálgico que conecta con el Centro Histórico.