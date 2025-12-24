Medellín

100 personas privadas de la libertad fueron trasladados a establecimientos carcelarios

La modalidad tiene como objetivo descongestionar los Centros de Detención Transitorio (CDT).

En el primer semestre de 2026, serán trasladados otros 80 privados de la libertad con este convenio. Foto: Gobernación de Antioquia.

Yesenia Palacios Salazar

Antioquia

El convenio entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, implementa medida para descongestionar los Centros de Detención Transitorio (CDT), dicho de otra manera, estaciones de policía y unidades militares.

Dicha iniciativa, que ya ha trasladado alrededor de 100 personas privadas de la libertad a estas guarniciones, busca liberar pie de fuerza y cumplir las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 122 de 2022.

Entre los privados de la libertad trasladados hay 60 que se encontraban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 del Departamento de Policía Urabá y 3 de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

En el primer semestre del año 2026,se tiene previsto el traslado de otros 80 privados de la libertad bajo esta misma modalidad.

