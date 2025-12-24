100 personas privadas de la libertad fueron trasladados a establecimientos carcelarios

En el primer semestre de 2026, serán trasladados otros 80 privados de la libertad con este convenio. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

El convenio entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, implementa medida para descongestionar los Centros de Detención Transitorio (CDT), dicho de otra manera, estaciones de policía y unidades militares.

Dicha iniciativa, que ya ha trasladado alrededor de 100 personas privadas de la libertad a estas guarniciones, busca liberar pie de fuerza y cumplir las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 122 de 2022.

Entre los privados de la libertad trasladados hay 60 que se encontraban en estaciones del Departamento de Policía Antioquia, 37 del Departamento de Policía Urabá y 3 de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

En el primer semestre del año 2026,se tiene previsto el traslado de otros 80 privados de la libertad bajo esta misma modalidad.