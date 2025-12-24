Las notarias suspenden sus servicios por fin de año: estos son los horarios

Con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo 2025–2026, las notarías y oficinas de registro en todo el país ajustarán sus horarios de atención al público e incluso suspenderán servicios en días específicos.

Estas medidas fueron autorizadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, buscando equilibrar la prestación del servicio con el descanso del personal durante las celebraciones de fin de año.