El Papa Francisco sigue teniendo problemas con su rodilla

Desde la Semana santa se ha visto al Papa Francisco teniendo problemas para caminar y mantenerse en pie, debido a que carga un intenso dolor en su rodilla derecha por la artrosis avanzada y el desgaste del cartílago.

Una situación que no ha mejorado, como se vio durante la audiencia que mantuvo con peregrinos de Eslovaquia que recientemente llegaron al Vaticano.

Y a quienes pidió excusas por tener que bendecir desde su silla: "Les doy mi bendición y luego los saludaré desde una posición sentada. Esta pierna no es buena, no funciona".

Su equipo médico le recomendó evitar desplazamientos innecesarios, por lo que ha optado por hacer parte de su programa sentado: "El médico me dijo que no caminara y a mí me gusta ir, pero esta vez tengo que obedecer al médico".

Lo que, en su opinión, resulta humillante, pero no le ha quedado de otra "Les pediré el sacrificio de subir las escaleras y los saludaré aquí, sentado. Es una humillación, pero la ofrezco por su país".