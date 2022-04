Universidades suspendieron actividades académicas presenciales por marchas

Debido a la jornada de movilizaciones programadas para hoy, jueves 28 de abril por el aniversario del estallido social que vivió Colombia en 2021, universidades como la Nacional, Pedagógica, el Rosario, Gran Colombia, entre otras instituciones decidieron suspender las actividades presenciales.

Estas medidas dicen las universidades se hacen con la finalidad de evitar que los estudiantes resulten afectados por la jornada de movilizaciones, marchas que justamente ayer causaron serias afectaciones en la Universidad Nacional.

“Uno de los que entró y estaba haciendo los explosivos se le estalló en la mano y nosotros creemos que la perdió. Es un joven, no es un estudiante de la Nacional. Todos están bien, aunque a nuestros líderes estudiantiles los están amenazando por pacíficos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, por qué en lugar de tener un arma en la mano no tienen un libro. Será que no tienen otra opción”, enfatizó Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional.

A propósito, la Nacional hoy y mañana funcionará de forma 100% virtual, el lunes retomarían las clases presenciales, lo mismo la Pedagógica.