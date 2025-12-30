Aprueban instalación de dos fotomultas en la Ruta 70, sector Acolsure, en Ocaña / Simon McGill

Norte de Santander.

Ya quedó aprobada la instalación de dos cámaras de fotomultas en la Ruta 70, a la altura del sector Acolsure, en Ocaña.

La autorización fue dada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y quedó firmada el 26 de diciembre de 2025.

Las cámaras se ubicarán una en cada sentido de la vía y servirán para detectar a los conductores que excedan la velocidad permitida o que circulen sin documentos obligatorios, como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

En este punto de la vía, la velocidad máxima que se va a controlar será de 40 kilómetros por hora.

La Agencia explicó en la resolución que este límite se fijó luego de revisar cómo circulan realmente los vehículos en el sector y de concluir que el límite anterior de 30 km/h no tenía un respaldo técnico claro.

Aunque ya está autorizada la instalación, las cámaras aún no pueden empezar a multar. Antes de entrar en funcionamiento, el municipio deberá terminar de instalar las señales que advierten a los conductores sobre la presencia de fotomultas, calibrar los equipos y cumplir con los permisos necesarios.

La autorización tendrá una duración de cinco años y hace parte de las medidas que se vienen aplicando en Ocaña para controlar el exceso de velocidad y reducir el riesgo de accidentes en este tramo de la Ruta 70.