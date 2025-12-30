Cúcuta

Aprueban instalación de dos fotomultas en la Ruta 70, sector Acolsure, en Ocaña

Las cámaras controlarán velocidad y documentos como SOAT y revisión técnico-mecánica.

Aprueban instalación de dos fotomultas en la Ruta 70, sector Acolsure, en Ocaña

Aprueban instalación de dos fotomultas en la Ruta 70, sector Acolsure, en Ocaña / Simon McGill

Caracol Radio

Anamaría Rueda.

Norte de Santander.

Ya quedó aprobada la instalación de dos cámaras de fotomultas en la Ruta 70, a la altura del sector Acolsure, en Ocaña.

La autorización fue dada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y quedó firmada el 26 de diciembre de 2025.

Las cámaras se ubicarán una en cada sentido de la vía y servirán para detectar a los conductores que excedan la velocidad permitida o que circulen sin documentos obligatorios, como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

En este punto de la vía, la velocidad máxima que se va a controlar será de 40 kilómetros por hora.

La Agencia explicó en la resolución que este límite se fijó luego de revisar cómo circulan realmente los vehículos en el sector y de concluir que el límite anterior de 30 km/h no tenía un respaldo técnico claro.

Aunque ya está autorizada la instalación, las cámaras aún no pueden empezar a multar. Antes de entrar en funcionamiento, el municipio deberá terminar de instalar las señales que advierten a los conductores sobre la presencia de fotomultas, calibrar los equipos y cumplir con los permisos necesarios.

La autorización tendrá una duración de cinco años y hace parte de las medidas que se vienen aplicando en Ocaña para controlar el exceso de velocidad y reducir el riesgo de accidentes en este tramo de la Ruta 70.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad