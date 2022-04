Reclamos e inconsistencias en el caso de Debanhi, desaparecida en México

Es el caso de Debanhi Escobar, la joven que había sido reportada como desaparecida el pasado 9 de abril y que fue encontrada muerta apenas el viernes 23 de abril en el estado de Nuevo León, en el nororiente de México.

Las denuncias empezaron con su padre Mario Escobar, quien reconoció el cuerpo antes de la necropsia y afirmó que no debió haber confiado en la Fiscalía del estado porque se demoró mucho en darle importancia al caso.

Después se conoció que los funcionarios de la fiscalía habían pasado al menos en cuatro ocasiones por el tanque de un hotel en el que fue encontrado el cuerpo y no habían visto nada. Además, la versión oficial dice que habría muerto por accidente al caer al tanque, pero otras versiones señalan que la muerte no fue por falta de agua en los pulmones y que no habría estado en ese tanque todo el tiempo.

Incluso esto dijo el secretario de Seguridad del estado de Nuevo León, Aldo Fasci, admitió que ha habido errores en ese caso. "Hubo una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada. Y no es la primera vez que pasa en las búsquedas en este mundo, discúlpenme", señaló el secretario ante la prensa.

Se cree que la joven podría haber sufrido acoso sexual, pero la Fiscalía no confirmó esa versión como le han pedido desde diferentes sectores.