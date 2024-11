Las elecciones en Venezuela no fueron completamente libres: Canciller Murillo

Moscow (Russian Federation), 14/11/2024.- Colombian Foreign Minister Luis Gilberto Murillo speaks with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov in Moscow, Russia, 14 November 2024. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL ( EFE )

El Gobierno de Colombia reiteró su posición sobre las elecciones en Venezuela, y aseguró que la jornada “no fue completamente libre” debido a factores como las sanciones internacionales y el acoso a la oposición.

Así lo manifestó el canciller Luis Gilberto Murillo, quien destacó que Colombia aboga por un proceso electoral transparente en el vecino país.

“El presidente Petro ha sido muy claro en este tema. Las elecciones tuvieron un elemento gris, porque no fueron completamente libres por dos factores: las sanciones impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que incluso afectaron a candidatos del gobierno, y la actitud del gobierno venezolano, que acorraló a figuras de la oposición”, señaló Murillo.

El canciller añadió que estas circunstancias generaron un ambiente electoral poco equitativo y con garantías insuficientes para los participantes.

“Esto enrareció el ambiente y no permitió garantías para todos los participantes en el proceso. Al no permitir esas garantías, el proceso electoral no fue plenamente libre”, puntualizó.

Murillo recordó que durante su participación en la reciente cumbre del G20 en Brasil, el presidente Gustavo Petro retomó este tema en una entrevista con el diario O Globo donde teafirmó que Venezuela debe transitar hacia elecciones completamente democráticas:

“Los venezolanos tienen que decidir por sí mismos cómo llegar a un proceso de elecciones libres, y Colombia se mantiene en esa posición”, concluyó Murillo.