En Mayo Netflix tendrá algunos de sus más grandes estrenos del 2022

Como es habitual Netflix dio a conocer el listado de sus estrenos para el mes de mayo, incluyendo una gran variedad de series, películas y documentales para todos los gustos.

El primero de estos es ‘Stranger Things’, uno de los principales éxitos en la historia de la plataforma, con su cuarta temporada que llegará el próximo 27 de mayo. Y es que la oscuridad regresa a Hawkins justo para el receso de primavera, con una fresca dosis de terror, recuerdos perturbadores y la amenaza de una guerra.

La tercera temporada de la serie mexicana ‘¿Quién mató a Sara?’, protagonizada por Manolo Cardona, será otra de las apuestas fuertes desde el 18 de mayo.

Desde Argentina llega la quinta y última temporada de ‘El Marginal’, tras un recorrido exitoso siendo una producción que nació de la televisión pública (5 de mayo).

Otras series populares de Netflix tendrán nuevas temporadas, como la sexta entrega de ‘Are You The One?: El match perfecto’, El 25 de mayo estará disponible la cuarta temporada de ‘The Circle: EE. UU.’, mientras que ‘Hermandad de sangre’, hará lo propio el 5 de ese mismo mes.

En el caso de las series, ese mismo día estará disponible la serie cómica de Mike Myers, la cual es derivada de la película ‘Myers’ de 1993, que con seis capítulos lleva por nombre ‘El Pentavirato’, que habla sobre una sociedad secreta que ha influido en eventos globales durante siglos afronta una amenaza interna.

El día 11 se estrenará la primera serie chilena para Netflix, ‘42 días en la oscuridad‘, un thriller inspirado en hechos reales, donde en medio de una tormenta mediática y de la investigación policial, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida. Dos días más tarde se estrenará ‘El abogado del Lincoln’, una serie basada en las exitosas novelas de Michael Connelly, un idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln. El ‘Amor en el espectro’, con su estreno el 18 de mayo, es una tierna serie documental, donde un grupo de personas dentro del espectro del autismo buscan el amor y navegan el mundo de las citas y las relaciones.

PELÍCULAS PARA TODOS LOS GUSTOS

‘Te juro que yo no fui’

‘Cruzando la línea'

‘Cuarentones’

‘Marmaduke’

‘El arma del engaño’

‘El año de mi graduación’

‘The Perfect Family’

‘Instinto peligroso’

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Para el 4 de mayo se estrenará ‘Accidente nuclear’, con gente conocedora del tema relata los eventos, las controversias y el impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania. Al siguiente día, ‘Animales bebés’, que sigue las aventuras de leones, elefantes, pingüinos, pangolines bebés y otros animalitos mientras exploran los altibajos de la vida silvestre.