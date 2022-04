El infierno que vivió Yeferson Cossio en México: "nos querían matar"

Yeferson Cossio es uno de los influencers más famosos de Colombia, por lo que su ida a algunos lugares del mundo no pasa desapercibida.

Esta vez, el creador de contenido estuvo en México y contó un gran problema que tuvo, tanto que su hermana Cintia terminó en el hospital.

"Fuimos a un festival a Tulum. Apenas llegamos nos hicieron en una mesa y de inmediato llegaron entre 6 o 7 mujeres muy eufóricas a pedir fotos. Eran de Pereira y, como nosotros somos muy amigables con la gente no pusimos problema", dijo inicialmente", contó.

Y agregó: "Yo volteo a ver y Zion (uno de sus amigos) estaba furioso, pero nadie me quería decir nada. Inicialmente pensé que nos estaban coqueteando y que iba a haber problemas. Volteo a mirar y estaban 7 hombres rodeándonos, que eran los escoltas de alguien que se enojó porque su 'ganado' se había venido donde nosotros".

Luego, Cossio confirmó que su hermana intentó desmayarse en el lugar y que luego la llevaron al hospital, donde se confirmó que tenía drogas en su sistema, pero que ella no consumía.

"Me salí por un lado y busqué a un mesero para que nos diera otra ubicación. Cintia empezó a hacer como que se iba a desmayar y pensé que estaba haciendo 'show'. Les dije que fueran a urgencias, pero pensé que se iban era a dormir. Pasó la noche en el hospital y en la prueba de toxicología le salió que le habían echado éxtasis o cocaína, algo así, y Cintia nunca había probado drogas", explicó.

Y, para finalizar, mencionó que prefiere quedar como 'creído' para no tener problemas: "Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo".