Charly García fue dado de alta luego de permanecer un mes hospitalizado

El músico Charly García fue dado de alta tras un mes de encontrarse hospitalizado debido a un accidente doméstico. Según un comunicado oficial el músico regresó a su hogar en Buenos Aires el pasado viernes, 25 de marzo.

En el comunicado se afirma que Charlie "se encuentra en buenas condiciones y podrá continuar con las curaciones y cuidados adecuados desde su domicilio".

El artista argentino fue internado el pasado 22 de febrero por quemaduras en su pierna izquierda, su pronóstico permaneció reservado, pero se le comunico a sus seguidores que García requirió de múltiples curaciones por el equipo de cirugía plástica debido a múltiples complicaciones comunes del padecimiento.

Charlie García, de 70 años, es uno de los músicos más representativas del rock argentino, autor e intérprete de más de 170 canciones de las cuales se destacan No me dejan salir, Hablando a tu corazón, Demoliendo hoteles, Los Dinosaurios, No estaría mal y Rezo por vos.

Su última aparición pública fue el 23 de octubre del 2021 en la celebración de su cumpleaños, ofreciendo un concierto en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.