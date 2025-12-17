Crecimiento, innovación y desarrollo: conozca cómo avanza el tejido empresarial del Tolima

Colombia

Se le va dando cierre al 2025 y la economía en las diferentes regiones del país alza la mano para decir presente: es el caso de Ibagué, en donde el crecimiento, la innovación y el desarrollo marcaron la pauta.

Durante tres horas se reunieron más de 500 empresarios, gremios económicos, representantes de entidades públicas y académicas para disfrutar del encuentro de empresarios 2025 de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Una jornada que permitió, además de premiar a empresarios de la región, dar a conocer el balance de gestión del ente cameral.

Las cifras

Entre las principales cifras se destacan los más de 6.800 empresarios que han sido parte de procesos de formación y acompañamiento de la entidad, la cual, a través de alianzas con organizaciones públicas y privadas, une esfuerzos para que el Tolima siga creciendo y su gente prosperando.

“Durante este primer año avanzamos con determinación en la implementación del Plan Estratégico 2025 -2029 Institucionalidad y Empresa, basado en cuatro pilares estratégicos: Cámara Activa, Cámara Competitiva, Cámara Digital e Innovadora y Cámara Transparente, integrado por 11 estrategias, 38 tácticas y más de 60 actividades... Con satisfacción vemos un avance del 92% en su ejecución”, así lo manifestó el presidente ejecutivo de la CCI Carlos Hernando Enciso Pérez.

Cifras del tejido empresarial

Más de 43.700 empresas activas conforman el tejido empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué y este año se registró un hito sin precedentes, obtener la cifra más alta en creación de empresas, alcanzando las 6.956, representadas en un crecimiento del 12%.

Así mismo, se presentó una disminución en empresas canceladas, pasando de 2.088 en 2024 a 2.066 en 2025 y el Círculo de Afiliados creció cerca del 10%, consolidando de esta manera una comunidad empresarial que encuentra en la CCI una aliada.

Así fue el evento

El evento, realizado en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, contó con la presencia de la Gobernadora del departamento Adriana Magali Matiz, secretarios de despacho del departamento y de la alcaldía de Ibagué, delegados del Concejo Ibaguereño, la Duma departamental, así como integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.

También se contó con la presencia de fuerzas militares en cabeza del coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, entre otras personalidades que hacen parte del sistema productivo del Tolima.

Exaltaciones empresariales entregadas durante la velada