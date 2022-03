El IV Festival Off de Teatro de Bogotá tendrá 140 funciones en 35 salas

Del 1 al 17 de abril de 2022 se realizará el cuarto Festival Off de Teatro de Bogotá. Participarán 85 compañias con 140 funciones en 35 salas, 6 de las cuals están fuera de Bogotá.

En CARACOL RADIO Rodrigo Rodríguez, director del Teatro Ditirambo y del Festival Off de Teatro de Bogotá, describió al Festival como «la fiesta de los creadores colombianos, la fiesta del teatro. Es un festival que no tiene apoyo público ni privado incluso, son los mismos creadores, los grupos, las salas, los artistas quienes se unen para presentar profesionalmente sus trabajos» afirmó el director del Festival Off de Teatro de Bogotá.

Además de las salas en Bogotá, el Festival Off de Teatro de Bogotá también se presentarán obras en Tunja, Ibagué y Medellin. Varias localidades de Bogotá, con salas en una amplia varieadde estratos y de temas se pondrán en escena durante los 17 dias del Festival. La programación y los detalles de las obras las encuentran en la página www.teatroditirambo.com

Rodrigo Rodriguez agrega que en el marco del cuarto Festival Off de Teatro de Bogotá se realizará actividades cercanas a teatro como musicales y academicas. El énfasis será la dramaturgia colombiana con exepción de la presentación de la obra «El Rey Pantoja» de Cuba en la sede Palermo del Ditirambo.

Al no contar con apoyos economicos privados mi públicos, se recurre al apoyo de los espectadores quienes al pagar sus entradas en las taquillas, le están entragando recursos directaente a los artistas que protagonizan las obras, será un apoyo directo a quienes hacen el arte de las tablas.

Sobre la situación actual del teatro colombiano, Rodrigo Rodríguez destacó que cada vez hay más gente joven involucrandose en el arte dramatico. Agrega que tras los dos años duros de la pandemia para el teatro, muchas compañias están comenzando de cero, los arriendos por la salas se debieron pagar igual que los servicios publicos y otros items.