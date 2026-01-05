Cancillería rechaza declaraciones de Trump sobre Petro, donde lo tildó de “enfermo”

La Cancillería de Colombia rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Gustavo Petro es “un enfermo” que tiene fábrica de cocaína y admitió que le parece bien una operación contra él.

“El Presidente de la República de Colombia ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la Jefatura del Estado conforme al orden constitucional vigente. Cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país, contraria a las normas del derecho internacional”, indica el comunicado.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas declaraciones van en contra de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular los de igualdad soberana de los Estados, no intervención y respeto mutuo, pilares esenciales del sistema internacional establecido en el marco de Naciones Unidas.

“Colombia es un Estado democrático, soberano y plenamente respetuoso del derecho internacional, y conduce su política exterior de manera autónoma, responsable y conforme a sus intereses nacionales. Estos principios no están sujetos a condicionamientos externos ni admiten interpretaciones que menoscaben la soberanía e independencia política del Estado colombiano”, afirmó

El Gobierno reiteró que las diferencias entre ambos países, deben ser abordados por los canales diplomáticos, cumpliendo las normas internacionales, respeto institucional y responsabilidad política.

“La Cancillería reafirma la disposición permanente del Estado colombiano a mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto recíproco, y subraya que la soberanía nacional, la legitimidad de sus instituciones y el respeto debido al Jefe de Estado son principios irrenunciables y considera inaceptables las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones entre Estados”, reiteró el ministerio público.