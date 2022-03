Hernán Darío Herrera: "El presidente ha sido muy claro conmigo"

El técnico encargado de Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, habló en El VBar sobre la actualidad del equipo y la posibilidad de continuar al mando del club en propiedad.

Sobre las oportunidades que ha tenido dirigiendo en el fútbol colombiano, dijo: "He tenido las oportunidades, he dirigido varios equipos. Me ha ido más bien que mal. En Real Cartagena me fue muy bien, en Pasto iba bien. En Nacional he trabajado poco tiempo, pero bien".

Por su parte, respecto a su posibilidad de continuar al mando del conjunto 'verdolaga' en propiedad, destacó: "Yo en este momento soy el encargado, el presidente de Nacional fue muy claro conmigo. Me estoy preparando para cada partido con el equipo, para que nos vaya bien y que a la institución le guste mi trabajo".

"En este momento, yo soy el encargado, quién no quiere dirigir Nacional. En redes todos los días nombran uno, todo el mundo quiere venir acá, yo tengo el privilegio de estar dirigiendo. El equipo está motivado y eso es lo más importante", agregó.

Del mismo modo, habló sobre sus jugadores, haciendo énfasis en que es mentira que no corran.

"Yo no agarré unos desconocidos, todos los días los veo, pero ya como encargado es un manejo diferente, donde uno tiene que tener la personalidad. Es un grupo muy accesible y han entendido lo que uno quiere en Nacional", manifestó.

"Yo puedo decir por lo mío, yo los veo trabajar como están trabajando. Pacho Maturana está contento, 'Piscis' está contento, la hinchada también con lo vivido en el clásico. Tenemos jugadores importantes a nivel nacional y a nivel internacional, ya es acomodarlo a lo que uno quiere. En Nacional siempre hay que ganar, jugar bien y golear", concluyó.