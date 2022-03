Andrés 'Manga' Escobar: "Si me meten preso, están condenando a un inocente"

El futbolista colombiano Andrés 'Manga' Escobar habló con El VBar sobre la situación que atraviesa en Islandia, donde se le acusa de una presunto agresión sexual contra una mujer de este país. En la primera instancia, ya fue condenado a 2 años de prisión.

Sin embargo, el jugador del Leiknir Reykjavík se defendió de las acusaciones y aseguró que no le han dado el trato correcto e inlcuso le han violando sus derechos.

"Es una situación muy compleja, y hasta vergonzosa, más cuando no he cometido ninguna de estas cosas. Todo lo que pasó fue con consentimiento, y estoy asustado porque el gobierno ha actuado injustamente conmigo", comentó el delantero.

A manera de contexto, Escobar contó cómo se produjeron los sucesos con la mujer que lo demandó.

"Me acusan de agresión sexual, algo que no fue así, porque nos encontramos en el centro de la ciudad, comenzamos a conversar, me habló de Colombia, fue una conversación amena, nos agregamos en Instagram y en mi casa pasó lo que puede pasar entre un hombre y una mujer pero con el consentimiento y al otro día me doy cuenta de esta situación. No pasa porque hubo forcejeo o porque es menor de edad, sino porque dice que no recuerda nada. Yo tengo las conversaciones. La policía dice que porque ella había bebido con los amigos antes, pero no hay pruebas", comentó.

"A ella le hicieron los exámenes y se determinó que no hubo forcejeo. Ella al otro día se levanta y dice que no recuerda nada, y a las 5 de la tarde le escribe a un amigo y él le dice que ponga la demanda(...) La prueba de alcoholemia se la hicieron 15 horas después y así fue imposible determinar cuánto había bebido ella antes", agregó.

Por su parte, mencionó que la mujer ya había interpuesto una demanda por la misma razón contra otra persona.

"Ella ya había colocado una demanda por abuso sexual, pero el chico quedó absuleto por falta de pruebas, pero a mí me han violado todos mis derechos. Yo estoy acá para decirles que violaron mis derechos, porque no pusieron mis pruebas en la sentencia", agregó.

Finalmente, expresó nuevamente su inocencia y resaltó lo que le comenta su abogado islandés.

"Si me meten preso, están metiendo preso a una persona inocente, yo sé lo que pasó. Mi abogado dice que no sabe por qué están actuando así conmigo Mi abogado habló con todos los colegas y le dijeron que estaban actuando mal conmigo", concluyó.

