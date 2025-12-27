Cómo corre el Congreso cuando le van a poner impuestos a ricos: Benedetti por debate de emergencia

Ya comenzaron a llegar a las invitaciones a los ministros del gobierno de Gustavo Petro para que asistan al debate de control político citado para este lunes 30 de noviembre para discutir el decreto de emergencia económica y social.

Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que la invitación que le llegó para asistir a este debate, “está mal hecha”porque quedó con fecha del 26 de septiembre.

Además, el jefe de la cartera del interior señaló que no contemplan que una vez llega el cuestionario, hay un término de cinco días para contestarlo y de esta manera, “no pueden citar antes del vencimiento de este término”.