Desalojo terminó en disturbios y dejó un policía herido en La Argentina, Huila

Neiva

Un procedimiento adelantado por la Policía Nacional en un predio de propiedad de la Alcaldía del municipio de La Argentina, Huila, terminó en enfrentamientos y dejó como saldo un policía herido en una de sus manos tras el lanzamiento de una bomba molotov.

Los hechos se registraron en un lote ubicado en el barrio Villa del Cambis, donde un grupo de familias, al parecer en condición de vulnerabilidad, ocupó de manera ilegal el terreno como forma de protesta ante la falta de oportunidades para acceder a una vivienda digna.

Durante la jornada, el alcalde municipal hizo presencia en el lugar y explicó que actualmente no existen programas activos de vivienda nueva a nivel nacional. Señaló que los esfuerzos del municipio se han enfocado en mejoramientos de vivienda y en la gestión de futuros proyectos para población vulnerable, los cuales deben realizarse a través de procesos legales y organizados.

Ante la escalada de violencia durante el desalojo, fue necesaria la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para restablecer el control de la situación.

La administración municipal propuso abrir espacios de diálogo con las familias involucradas, mediante la designación de voceros y la realización de un censo poblacional, con el fin de evaluar alternativas institucionales que permitan atender la problemática social sin afectar el orden público.