¿Cuál es el destino de las curules de paz del Caribe ante renuncia masiva?

Luego de la renuncia masiva de los 17 candidatos de la circunscripción transitoria especial de paz número 12, que integran los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira; Caracol Radio Indagó con expertos cuál será el futuro de esas curules.

Adriana Otálora, docente del doctorado de estudios de desarrollo y territorio de la Universidad de La Salle, dice que a pesar de la renuncia en la circunscripción existen otros candidatos por lo cual la elección debe continuar.

“El único que puede suspender las elecciones, según el acto legislativo que aprueban estas elecciones, es el presidente de la República, ante la alerta temprana de los organismos de Control”, asegura Otálora.

En este caso no existen alertas tempranas por parte de los organismos de Control como la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, por lo cual este mecanismo no podría, en un principio ser viable. Aunque existen algunas alertas de la MOE, no ejercen el tipo de control que una entidad pública del Estado puede emitir

Respecto a si se pueden aplazar las elecciones, como lo han pedido numerosos aspirantes a las curules de paz en el país, la docente explica que “es posible, dependiendo de la situación de orden público. El presidente intervendría y se le ordenaría realizarlas a la Registraduría”. Sin embargo, reitera que en este caso en específico no existen alertas que permitan el uso de este mecanismo.