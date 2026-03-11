Defensoría del Pueblo emite alerta por riesgo de violencia extrema en Norte de Santander y Cesar

Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en Risaralda por grupos armados (getty images)

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 006 de 2026, en la que advierte sobre un escenario de riesgo para la población civil en varios municipios de Norte de Santander y Cesar.

Esto debido a la intensificación de los combates entre diferentes grupos ilegales, sobre todo el Clan del Golfo y Los Pachenca.

Según el documento, la alerta abarca los municipios de Ocaña y Ábrego (Norte de Santander) y Río de Oro y González (Cesar), donde se identifico un escenario de riesgo por el aumento de la violencia desde enero de 2025.

Expansión de grupos ilegales

La Defensoría dice que esta situación se explica por la fuerte disputa territorial entre varios grupos armados ilegales que buscan controlar corredores estratégicos y economías ilícitas en estos dos departamentos.

Entre las principales dinámicas identificadas están:

Enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de alias ‘Calarcá’.

Expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada hacia el sur del Cesar.

Presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo) con recientes confrontaciones con otros grupos armados.

Además, el informe habla de una “urbanización de la violencia”, que estaría evidenciada en el incremento de homicidios selectivos en zonas urbanas como Ocaña y Río de Oro, así como el uso de nuevas tecnologías de guerra, entre ellas drones acondicionados con explosivos en áreas rurales.

Comunidades en mayor riesgo

La alerta señala que varios sectores de la población se encuentran en especial condición de vulnerabilidad. Entre ellos están:

Comunidades campesinas, afectadas por desplazamientos masivos; solo en Ocaña más de 18.000 personas fueron desplazadas en 2025.

Líderes sociales y mujeres lideresas, víctimas de amenazas y estigmatización.

Niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y violencia sexual.

Comerciantes, transportadores y ganaderos, afectados por extorsiones y secuestros.

Firmantes del Acuerdo de Paz, en riesgo en medio de la confrontación armada.

Riesgos de cara a las elecciones presidenciales

La Defensoría también advierte que, si no se adoptan medidas urgentes, el panorama podría agravarse. Entre los escenarios previstos están presiones armadas para influir en las elecciones de 2026, un aumento de combates entre grupos ilegales y la expansión del narcotráfico hacia zonas rurales de Ocaña.

También se menciona un posible reacomodamiento de estructuras armadas ilegales por tensiones regionales con Venezuela, lo que podría intensificar la dinámica del conflicto en la frontera.

Recomendaciones urgentes al Estado

Ante este panorama, la Defensoría emitió 14 recomendaciones urgentes para activar el Sistema de Reacción Rápida frente a las alertas tempranas. Las medidas incluyen: