Adrián Arregui: "Para ser un equipo sólido necesitamos ser más regulares"

Independiente Medellín derrotó este martes a Águilas Doradas en el marco de la fecha 9 de la Liga colombiana por 4-0, donde el futbolista argentino Adrián Arregui anotó un gol de tiro libre.

En El VBar de Caracol Radio, el volante del club antioqueño se refirió a la actualidad del equipo y trató de detallar las razones que no le permiten al 'poderoso’ imponerse de visitante.

Le puede interesar:

"Estamos encontrando cada vez más la regularidad de local y vamos demostrando un buen fútbol en momentos de resultados, estamos queriendo mejorar de visitantes y hay que seguir trabajando", destacó el argentino.

"Hemos venido evolucionado en el rendimiento fuera de Medellín, en cuanto al juego, manejo de pelota, no hemos sido superados por el rival, pero si en el resultado, que es el que manda y lo hemos sufrido. Contra Equidad hemos jugado bien, pero el gol en contra nos golpea y quizá de local no nos está pasando, solo hemos recibido uno. Ya tuvimos bastante para aprender", agregó.

Respecto al clásico del próximo fin de semana ante Atlético Medellín, donde no serán locales, dijo: lo tenemos que afrontar con la seriedad y la impronta de un equipo sólido".

Finalmente, destacó que la suerte tampoco ha ayudado en condición de visitante y que con el técnico Julio Comesaña, "van por un buen camino".

"La suerte es parte de los resultados y hasta en la vida. Pero si me remonto al equipo campeón de Copa Águila de 2019, quedamos fuera de los 8, pero estuvimos 12 partidos sin perder y no nos dio para clasificar, ahí se veía un equipo que intentaba. En poco tiempo no hemos podido agarrar una idea y ahora vamos por buen camino", concluyó.