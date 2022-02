La disputa territorial entre comunidades por terrenos azucareros

Desde hace siete años los protagonistas de este conflicto se han enfrentado por la propiedad de los territorios ocupados por fincas y haciendas que hoy son propiedad de empresarios y colaboradores del sector productivo de la caña de azúcar.

Caracol Radio habló con trabajadores del sector industrial de la caña, y así describen la problemática que se vive en esa zona del país.

“La comunidad indígena ha llegado a los sitios de trabajo, ha invadido las haciendas y amenazan a todo el personal que trabaja en estas haciendas. Cogen al personal que trabaja en las haciendas, lo amenazan, no lo dejan trabajar y no permiten hacer ninguna labor”, dijo Carlos Alberto Sánchez, mayordomo del Ingenio del Cauca.

Sin embargo, los trabajadores de municipios del norte del Cauca como Corinto, Miranda y El Palo, aseguran que también habría intereses de grupos delincuenciales por la continuidad de las invasiones. “Nosotros sabemos que estas son áreas influenciadas por delincuencia común, por el ELN y por las FARC. Todos lo sabemos, que no salimos a decirlo es otra cosa”, sentenció Sánchez.

Los trabajadores de diferentes ingenios azucareros y fincas productoras de caña se han organizado para protestar por las amenazas y hostigamientos. “Si no hacemos algo, si no nos pronunciamos, todos vamos a quedar desempleados y como bien saben esta es una zona que ha sido azotada por la violencia. Si el gobierno nacional no hace algo, la violencia va a volver, pero no como antes, sino que se va a intensificar”, expresó Juan Carlos Agudelo, líder de los corteros de caña de Miranda, Cauca.

Hay alerta por 20.000 familias del norte del Cauca que se encuentran en riesgo por estas disputas territoriales. “Nosotros vivimos de un salario, de un jornal. Nosotros no tenemos negocios, ni tenemos propiedades para decir que podemos sobrevivir sin madrugar a trabajar. Pero la preocupación no somos nosotros, la preocupación es la familia”, señaló Carlos Alberto.

Aunque ha sido necesaria la participación de empresarios del sector y un grupo de académicos que intenta tender puentes de diálogo, los trabajadores denuncian la falta de acompañamiento por parte de las autoridades para encontrar una solución.

Aunque la problemática sigue creciendo, el alcalde Samuel Londoño le dijo a Caracol Radio que las mesas de diálogo se desarrollarían después de las elecciones y argumentó que las fechas están dispuestas para no interferir con la temporada electoral.

“Estamos trabajando para recopilar todas las solicitudes y hacer un gran Congreso por la Tierra aquí en el municipio de Miranda”, indicó el mandatario

Por cuenta de este conflicto, cerca de 3.500 trabajadores del sector industrial de la caña se quedaron sin empleo y a la fecha se contabilizan más de 3.000 hectáreas que han sido invadidas en las haciendas.

Los trabajadores manifestaron que continuarán desarrollando manifestaciones en otras zonas del norte del departamento, pues se tiene registro de 8 municipios directamente afectados por las disputas de tierra.