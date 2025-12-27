Directora del ICBF, Astrid Cáceres, denunció robo en su residencia y advirtió posible intimidación

El pasado viernes, 26 de noviembre, la directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) denunció que desconocidos ingresaron a su casa y le robaron el portátil de trabajo y dos instrumentos de música de sus hijos.

La directora indicó que este hecho podría estar vinculado con las denuncias de corrupción que ya ha puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación. Según recordó Cáceres, actualmente la entidad ha liderado procesos de auditoría sobre la contratación del próximo año y ha reportado irregularidades en la gestión de la regional del Atlántico.

¿Qué dijo sobre las presuntas intimidaciones?

En su cuenta de X denunció que: “Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver con nosotros; toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía”.

Dejó en claro que su equipo no cederá ante eventuales presiones y que continuará trabajando por los niños, niñas y adolescentes del país.

Mientras tanto, las autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones necesarias para determinar la identidad de los autores del robo y así esclarecer si existe una relación directa con las funciones públicas de Cáceres.