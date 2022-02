Es absurdo: Betancourt se refiere a versión de Córdoba sobre Carlos Castaño

La exsenadora Piedad Córdoba en diálogo con 10AM de Caracol Radio entregó una polémica versión en la plantea que Carlos Castaño le contó que Ingrid Betancourt era amiga de él. Las declaraciones de Córdoba fueron calificadas por la candidata presidencial como “absurdas”.



“Son tan absurdas. Imagínese que hubiera sido mi vida si eso hubiera sido cierto, empezando porque no hubiera tenido la vida que tuve, es decir, hubiera tenido otros aliados políticos, hubiera tenido otra vida, eso hubiera sido otra cosa. Yo creo que Piedad Cordoba está desesperada porque se le cierra el círculo. Uno siempre tiene frente a estas cosas ‘que si era Teodora, que si no era (…) pero cuando ella sale con cosas como estas, pues a mí lo que me queda claro es que si en lo pequeño sale a decir mentiras así, pues obviamente que en lo grande fue capaz de cualquier cosa y lo grande fue utilizar el secuestro nuestro como un trampolín político para su aspiración presidencial”, dijo Betancourt.



Piedad Córdoba en el diálogo que sostuvo con 10AM negó la acusación de su exasesor Andrés Vásquez, en la que dice que ella habría frenado la liberación de Ingrid Betancourt y de otros secuestrados con fines políticos. Sin embargo, la candidata presidencial por Verde Oxígeno considera que la versión de esta persona es más creíble que la de la exsenadora.



“No es mi posición, es un testimonio de una persona muy cercana a ella, que trabajó con ella muchos años, que la conoció, y que rinde testimonio y da detalles que se pueden verificar con los hechos históricos que todos conocemos. Entonces esa versión a mis ojos tiene mas credibilidad que la de ella, más aun cuando la manera que ella tiene de defenderse es con mentiras y calumnias”.

Ingrid Betancourt considera que hay elementos suficientes para decir que Teodora es Piedad Córdoba.



“El tema de Teodora es una cosa que tiene muchos elementos. De lo que yo conozco de Piedad y de lo que cuentan los testimonios que se están valorando, pues mi convicción, mi sentimiento personal, es que ella sí es Teodora. Ahora, si se prueba que no es sería una muy buena noticia (…) aquí lo que es aterrador es pensar que un ser humano pueda tener esa frialdad, esa maldad, para instrumentalizar el dolor de las familias, aprovecharse de una situación de vida o muerte para compatriotas y utilizarlo a beneficio propio. Es como tan horroroso que cualquier cosa que dijera uno que eso no es verdad, lo vuelve a reconciliar a uno con el ser humano”.



Sobre lo expresado por Piedad Córdoba, insistió en que la excongresista trata de defenderse atacándola a ella.