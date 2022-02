“Carlos Castaño dijo que era amigo de Betancourt y que fue su asesora"

Ante las acusaciones de Andrés Vásquez contra Piedad Córdoba por presuntamente haber retrasado el proceso de liberación de los secuestrados por las Farc, en exclusiva con 10AM, la exsenadora desminitó sus declaraciones y aseguró que la intención de su exasesor es quedarse por fuera de Colombia y afectar su campaña por no haber accedido a una serie de chantajes, en lo que llegó a pedirle hasta un millón de dólares. Córdoba dijo que lo va a denunciar en los próximos días.

La exsenadora aseguró que hizo muchas cosas para lograr la liberación de Íngrid Betancourt porque no todo el mundo quería que la entregara, y que incluso llegó a negociar para que Simón Trinidad fuera reclutado en Suecia y se diera la liberación de la hoy candidata presidencial.

"Íngrid me produce dolor, mucho dolor. Ella es como la Selección Colombia, aparece cada 4 años y no clasifica. No salgo del asombro de lo que dicen de mí sobre los secuestrados. Ninguno de ellos me agradeció, nisiquiera me envió una tarjeta de navidad después de todo lo que hice", dijo Piedad.

Relación Carlos Castaño e Íngrid Betancourt

Córdoba aseguró que el paramilitar Carlos Castaño le había contado que era amigo de Íngrid y que fue su asesora, pero que ella no le había puesto atención a esa información.

Relación con el expresidente venezolano Hugo Chávez

La exsenadora confirmó que no tuvo una relación íntima con Chávez pero que sí fue amiga de él y del presidente Nicolás Maduro, porque apoya el proyecto político del vecino país.

Relación con Álex Saab

Córdoba dijo que conoció al presunto testaferro de Nicolás Maduro durante un almuerzo en medio de la última campaña presidencial de Horacio Serpa, y aunque no tenian una relación muy cercana sabe que Saab le consignó 150 mil dólares a Andrés Vásquez.

Relación con Raúl Reyes

Respecto al informe periodístico que había vinculado a Piedad con el entonces cabecilla de las FARC, Raúl Reyes, por medio de unos correos electrónicos que se habrían encontrado en los computadores del líder insurgente, la candidata aseguró que solo se escribió dos veces con él.

Captura de Álvaro Córdoba

Frente a la aprehensión de su hermano por presuntamente haber apoyado a las disidencias de las Farc, la exsenadora dijo que ha sido un tema muy duro para su familia y que espera que todo se establezca.