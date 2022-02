Migración Colombia otorga salvoconducto a periodista cubana en el Dorado

En días pasados se conoció la denuncia de la periodista cubana Yailén Insúa, quien señaló que desde el pasado 5 de febrero arribó al país en calidad de perseguida política y que Migración Colombia no la dejaba salir del aeropuerto para entrar al territorio nacional a pesar de haber una orden.

Frente al tema, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, manifestó que los ciudadanos cubanos necesitan un visado tanto para ingresar al país como para transitar hacia otro destino. Aclaró que Insúa no tenia intenciones de entrar a Colombia, sino que se dirigía a El Salvador para posteriormente seguir hacia Nicaragua.

“Como no hay intención de ingreso, no se aproximan a Migración Colombia […] la aerolínea les informó que Nicaragua, en una decisión soberana, había manifestado que no podían abordar ese vuelo porque no serían admitidos”, dijo Espinosa.

Frente a esta situación, Insúa y su acompañante manifestaron que no podían devolverse a Cuba porque consideraban que podía tener algún tipo de riesgo. “Persistían en ir hacia Nicaragua, ahí Colombia no tiene intervención alguna y mucho menos Migración Colombia, son personas que ni siquiera estuvieron en ningún momento a cargo nuestro”, agregó Espinosa.

Ante el impedimento para entrar al país, Insúa radicó una tutela para ingresar al territorio la cual fue admitida por un juez quien ya emitió su concepto. Al respecto Espinoza argumentó que “como autoridad migratoria no puedo evadir las normas del país y permitir que una persona que requiere visa de ingreso lo haga […] un juez ordenó que nosotros le diéramos un salvoconducto a esa persona para que pudiera tramitar una solicitud de refugio a la Cancillería”.

Luego de la orden del juez, oficiales de Migración Colombia acudieron al aeropuerto para darle a Insúa y a su esposo el respectivo salvoconducto y acompañarlos a la sede de la cancillería de la calle 100 en donde tramitaron su solicitud de refugio.