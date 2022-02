Larry Vásquez: "Millonarios es el equipo en el que más he pisado el área"

"Contento de poder estar acá, a mi familia y a mí nos hace feliz poder estar en Millonarios. Era un sueño, un anhelo que tenía desde mis inicios y ahora lo puedo cumplir", le dijo Larry Vásquez a El Vbar.

El volante llegó a Millonarios este año y ha sido titular. "mi adaptación ha sido buena, tenía esa huella de jugar en la altura en los años que estuve en Patriotas. Además, el equipo me ha acogido muy bien. El modelo del juego del profe le sienta bien a mis características", agregó el nortesantandereano.

Sobre la exigencia que tiene en el equipo contó Vásquez: "se requiere buena preparación porque la intensidad es alta, siempre Millos intenta realizar una presión alta a cualquier estadio que va y uno tiene que estar bien físicamente".

Larry ha cumplido una función importante, aunque es consciente de que tiene que mejorar: "en Millonarios estoy pisando más el área que en cualquier otro equipo por la función que ejerzo en el juego y lo que quiere el profe Gamero. Lo que me falta mejorar es llegar a la zona correcta, he tenido varias opciones de gol y también me falta eficacia. Estoy en eso para que sea más redondo lo que me piden".

Acerca de su salida del Junior explicó Vásquez: "yo sabía que había estado en la mayoría de los partidos y estaba con contrato en Junior. Simplemente fueron decisiones que no estaban a mi alcance por parte del cuerpo técnico y la directiva".