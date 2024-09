Sitios de sindicatos fachada en Bogotá serían utilizados para la ilegalidad según Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y al Gobierno Nacional a que regulen los sitios usados por los sindicatos en la capital, ya que, según el mandatario, muchos de estos se prestan como fachada para hacer actividades ilegales.

Según lo indicó Galán, “Nos tiene que apoyar para que esos que se escudan la figura del sindicato pero no son verdaderamente sindicatos podamos ejercer control en esos sitios y garantizar que no ocurren cosas muchas veces ilegales que pueden tener que ver con drogas, que pueden tener con la presencia de menores, expendio de licor a menores, entre otras cosas”.

De igual forma, instó a cerrar los establecimientos que no tengan los permisos para operar como sindicatos. “Esos sitios no pueden ser zonas de despeje dentro de Bogotá y eso parte del esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio del Trabajo para vigilarlos y garantizar que aquellos que no son verdaderamente sindicatos o aquellos que utilizan esa figura para poder evadir el control que ejercemos como autoridades sean cerrados”, añadió el alcalde.

Por otra parte, hizo un llamado a los sindicatos de para que pongan más atención a esta situación, explicando que estos “No tienen ningún interés de que nadie utilice la figura del sindicato que es una figura obviamente con una protección especial constitucional y legal en Colombia”, para realizar cosas ilegales.