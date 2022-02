Herazo: "Soy diferente a Uribe, el profe me pide que fije a los centrales"

"Me siento cómodo en el equipo, con el planteamiento del profe. Venimos día a día mejorando en varias cosas, nos hace falta un poco más en la parte de finalización, pero venimos trabajando", le dijo Diego Herazo a El Vbar. Millonarios en su último partido empató sin goles con Envigado.

El delantero llegó para este año a Bogotá luego de la salida de Fernando Uribe: "somos dos jugadores diferentes y ahorita con el sistema del equipo el profe me pide algunas cosas, algunos movimientos y me estoy poniendo en eso. Él es un delantero diferente, yo soy más de estar ahí con los centrales, generarles espacios a mis volantes y eso es lo que se está viendo en los partidos".

Millonarios lleva 3 partidos sin marcar gol. "Estaba tranquilo, uno siempre tiene que saber lo que tiene y lo que puedo dar. Tengo mucho por dar, mucho por entregarle a mi equipo. Día a día voy a ir sacando mi mejor versión. El equipo se está acoplando, hay jugadores nuevos, viene una gran nómina que viene de hace varios años", agregó Herazo.

El chocoano le dio la victoria a los embajadores en la primera fecha ante el Pasto: "el profe me pide que fije mucho a los dos centrales, los equipos rivales pierden esos dos hombres y tenemos nosotros más espacios con Macka y Daniel que pueden recibir más libres".

Le puede interesar

Herazo fue uno de los goleadores en 2021-I junto a Jefferson Duque y Fernando Uribe con 11 anotaciones. "No pertenecía a Equidad. Tenía varias opciones de ir afuera, no se concretó por temas económicos que piden los clubes. Cuando uno no es un jugador libre uno se acomoda a lo que pide el club", explicó el delantero que pertenece al Medellín.

El atacante tiene un ambicioso propósito para este semestre: "llegué con la meta de marcar más de 12 goles, más de los que hizo en La Equidad. Tengo la mentalidad y la capacidad de hacer muchísimos goles. Tengo atrás jugadores que pueden ponerme a marcar muchos goles".