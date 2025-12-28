Incautan tres aves silvestres en operativos contra el tráfico ilegal de fauna en Coyaima

Tolima

En el marco de actividades de control ambiental, el Departamento de Policía Tolima reportó la incautación de tres especies de fauna silvestre en zona rural del municipio de Coyaima. Los operativos se desarrollaron en el corregimiento de Castilla, donde fueron hallados pericos reales y un loro frente amarillo que permanecían en cautiverio de manera irregular.

La acción estuvo a cargo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la autoridad ambiental Cortolima. Según las autoridades, el procedimiento se enmarca en la estrategia para combatir el tráfico ilegal de biodiversidad, que busca frenar la comercialización, transporte y tenencia indebida de especies silvestres en el departamento.

Durante las inspecciones realizadas en dos viviendas del lugar, los uniformados lograron identificar la presencia de las aves y proceder a su incautación. Los ejemplares fueron trasladados para recibir valoración veterinaria y posteriormente ser reubicados en condiciones adecuadas para su conservación.

El reporte oficial señala que estos controles hacen parte de un plan permanente de vigilancia ambiental, cuyo propósito es proteger la fauna y flora de la región. Las autoridades recordaron que la tenencia de especies silvestres sin autorización constituye una infracción y puede derivar en sanciones legales.

Se le pide a la comunidad por parte de la Policía Tolima, denunciar estos casos de tráfico de fauna y flora, resaltando que la preservación de la biodiversidad es responsabilidad de todos. Con estas acciones, se busca garantizar el equilibrio ecológico y la protección de las especies que habitan en el territorio tolimense.