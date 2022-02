Egan desde la clínica: "Casi me mato, está siendo la carrera más dura"

Egan Bernal, campeón actual del Giro de Italia, salió con éxito de la cirugía de columna cervical a la que fue sometido este miércoles con "excelentes resultados" y continúa su recuperación tras el accidente que sufrió el lunes de la semana pasada en el que casi pierde la vida.

Ahora, cuando aparentemente finalizó su paso por los quirófanos, el ciclista colombiano habló sobre su recuperación a través de redes sociales y confesó que esta es "la carrera más dura" que le ha tocado.

"Casi 20 huesos rotos.. 11 Costillas. Femur. Rótula. T5-T6. Odontoides. Un pulgar. Un Diente. Perforación de los dos pulmones. Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba", escribió Egan.

Con una fotografía en la clínica, Egan Bernal aseguró que ahora entra en su etapa de recuperación.

"Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I'M BACK!! And let's rock", afirmó.

La clínica de la Universidad de la Sabana señaló en su reciente comunicado que Egan Bernal continuará el seguimiento a su evolución post-operatoria, trabajando para lograr los mejores desenlaces clínicos y la pronta recuperación del campeón del Tour de Francia.

Bernal sufrió fracturas en algunas vértebras, en el fémur y la rótula derechos y en varias costillas, y además tuvo una perforación pulmonar como consecuencia del choque contra un autobús, por lo que ha sido sometido a varias operaciones, todas exitosas.