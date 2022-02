Hernán Peláez: "Si hay que sacar a Rueda, hay que sacar a muchos jugadores"

"Nosotros tenemos una selección prestada en el sentido en el que todos juegan lejos de acá. No sé si eso les ha llevado a perder, no digo amor, sino una cercanía con la gente nuestra, pero eso lo sufren todas las selecciones de Sudamérica", dijo Hernán Peláez en 6am Hoy por Hoy.

El reconocido periodista opinó sobre Reinaldo Rueda: "yo creo que aquí el problema es mucho más que esté Reinaldo Rueda o esté cualquiera, porque los técnicos estudian, diseñan, planifican, se equivocan, pero los que están adentro son los que tienen que responder. Si usted ve que en 7 partidos no hacemos un gol teniendo goleadores de clubes la cosa es muy grave porque no tenemos juego".

Para Peláez el análisis debe ser mucho más profundo: "no tenemos sentido de equipo de grupo, no vimos jugadores que se juntaran. El problema no es sacar a uno, porque si vamos a sacar uno hay que sacar a Rueda y a muchos de los jugadores convocados".

El técnico tiene un gran defecto según Hernán Peláez: "el problema de Rueda es que no es un técnico que llamo yo sanguíneo, un técnico que transmita preocupación, que gesticule, que grite, que llame la atención. Es un técnico muy introvertido o muy pasivo, es un estilo de vida de él, hay que respetarlo".

Le puede interesar

Para el Dr. Peláez, Colombia debe tener un técnico con otras características: "Se necesitaba una persona que contagiara al grupo, que los jugadores se jugaran por él. Así como reclamamos que en su momento los jugadores no se jugaron por Queiroz tampoco lo hicieron por rueda. No hay esa empatía, comunicación".

Dentro de la cancha el periodista considera que hay una gran falencia: "para colmo de males no tenemos un líder, que no es el que mejor juegue, sino el que motive al grupo. Lo teníamos en años pasados con Valderrama, Mario Yepes, esos tipos. Hoy en día no tenemos ningún jugador que le transmita a sus compañeros lo que hay que hacer para reaccionar".