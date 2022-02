¿Quién debe ser el DT de Colombia? Hernán Peláez dio su candidato

La Selección Colombia completó siete partidos sin conocer la victoria ni marcar gol, una marca nada buena y que mantiene al equipo de Reinaldo Rueda en el inminente camino de la no clasificación al Mundial de Catar 2022.

Las opiniones después de la derrota de Colombia ante Argentina en Córdoba no han sido las mejores, las críticas contra el equipo de Reinaldo Rueda crecen y este miércoles, Hernán Peláez no fue ajeno a analizar el presente de la Selección.

Para el reconocido periodista, los problemas de la Selección son obvios y uno de ellos es la falta de comunicación entre cuerpo técnico y jugadores

"Rueda no es un técnico que transmita preocupación, que llame la atención, es muy introvertido, en este momento se necesita una persona que contagie el grupo, que los jugadores se la jueguen por él. Los jugadores que vimos en los últimos partidos no se la han jugado por Rueda", dijo.

Para Peláez, si sale Reinaldo Rueda de su cargo, deben irse con él "muchos jugadores convocados": "En este momento no hay un técnico que entre y los jugadores lo acepten".

Hernán Peláez se lanzó a dar un nombre que podría funcionar en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, pero dejó claro que no es un estratega querido por muchos, sino todo lo contrario.

"Hay que poner un técnico de carácter y de mano dura, alguien como Jorge Luis Pinto, alguien que es resistido por muchos", comentó.

Asimismo, no dudó en referirse a Queiroz ante la pregunta de si lo extrañaba.

"No extraño a Queiroz, ponernos a decir que antes eramos felices, no, tampoco. El último técnico que uno sabía y se veía que estaba conectado con el grupo era Pékerman. Con Rueda no se ve comunicación", afirmó.