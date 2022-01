En 25 territorios aún no está operando el PAE, a pesar del regreso a clases

En dialogo con Caracol Radio, Juan Carlos Martínez, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, entidad que lidera el Programa de Alimentación Escolar reveló que, bajo la orden de que, al igual que deben hacerlo todas las instituciones educativas del país, el PAE está en la obligación de reiniciar su operación presencial, exigencia en la que, dos semanas después de que arrancó el calendario académico aún no se cumple a cabalidad.

“La exigencia es que, el PAE vuelva a su forma regular, que debe ser ante todo con comida caliente preparada en el sitio; si esa no es posible se debe responder con alimentos transportados y si finalmente ninguna de las anteriores es posible, se debe entregar la ración de comida industrializada. Esta no es una alternativa para que los operadores escojan cuál les gusta más, no, es el orden establecido”, señaló Martínez.

En ese sentido el director confirmó que, actualmente, en 61 de las 96 Secretarías de Educación ya se iniciaron clases, de las cuales 36, desde el primer día entregaron los alimentos a los estudiantes, sin embargo, hay 25 que todavía no están garantizando el servicio, entre esas 8, que según manifestó presentan retrasos importantes en la posibilidad de entregar las raciones a los niños.

Martínez además recordó que, el año pasado el Gobierno Nacional sancionó una ley que establece la garantía permanente de los recursos y así mismo la obligación de que se preste el servicio del PAE de forma oportuna.