Interrogatorio a Ricardo Roa por compra de apartamento fue aplazada para el 15 de diciembre

Fiscalía citó interrogatorio a Ricardo Roa por irregularidades en millonaria compra de apartamento

La Fiscalía General reprogramó para el 15 de diciembre la citación a interrogatorio para Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, para que explique las presuntas irregularidades en la compra de un penthouse en el norte de Bogotá, por $1.800 millones de pesos.

Cabe recordar , el ente acusador lo había citado para este miércoles 10 de noviembre para hablar de las supuestas falencias.

La Fiscalía indaga si ese denominado “apartamento 901” fue o no una presunta dádiva para comprometer recursos de Ecopetrol.

Esa compra ha sido objeto de controversia durante los últimos meses porque ese apartamento se adquirió a través de una firma vinculada al empresario Serafino Iácono quien a su vez vínculos con Ecopetrol.

El ente acusador busca esclarecer si existió algún tipo de conflicto de interés, manejo indebido de recursos o utilización de la posición del alto directivo para obtener beneficios particulares.

La investigación también pretende determinar si la compra del penthouse se habría dado en medio de la supuesta entrega de contratos de la petrolera.