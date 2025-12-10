Noticiero mediodía Cartagena

Cárcel para presunto responsable del feminicidio de su compañera sentimental en Cartagena

En medio de una discusión con su mujer, de 22 años, le causó nueve heridas con arma blanca

Por petición de una fiscalde la Unidad de ReacciónInmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez de controlde garantías impusomedida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 40 años, señalado de asesinar a su pareja sentimental en Cartagena.

La decisión judicialse refiere a hechos registrados el pasado 6 de diciembre en una vivienda del barrio Fredonia. Se presume que hasta allí llegó el ahora procesado quien, en medio de una discusión con su mujer,de 22 años, le causó nueve heridascon arma blanca.La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales.

La Policía Nacional fue la encargada de capturar al investigado. En las audiencias preliminares el ente investigador imputóal hombre el delito de feminicidio agravado,cargo que no fue aceptado.

