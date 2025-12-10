A 17 años de prisión condenan a un hombre que admitió haber abusado sexualmente de su propia hija

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Las pruebas aportadas por la FiscalíaGeneral de la Nación permitieron que un nombre de 35 años admitiera su responsabilidad en cuanto a los cargos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas, que le imputó la Fiscalía. Delitos que cometió contra su propia hija de 14 años.

La decisión judicialestá relacionada con hechos registrados entre los años 2021 y 2022 en la vereda Tierra Grata, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar. Durante el referido espacio de tiempo el hombre sometió a la menor de edad a vejámenes sexuales los cuales, logró determinar la Fiscalía, se extendieron hasta cuando la joven cumplió 15 años.

Los argumentos expuestos por el fiscal del caso hicieron que el ahora sentenciado, de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado suscribiera un preacuerdo con la Fiscalía.

La condena adoptada por un juez promiscuo del circuito del municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar) ademásde la pena de prisióninhabilita al condenadopara ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término de la sentencia.

El hoy condenado se encuentra privadode la libertad en un centro carcelario.