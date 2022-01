La Rosa y sus anécdotas con la Selección Colombia, Nacional y América

En la previa del partido entre la Selección Colombia y Perú, correspondiente a la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en diálogo con El Carrusel Caracol el histórico Guillermo La Rosa, exjugador peruano, recordó sus mejores momentos en el fútbol colombiano.

"Siempre tengo un aprecio muy especial para la gente de Colombia porque cuando tuve la oportunidad de estar con mi familia me trataron muy bien", dijo,

"El fútbol colombiano ha crecido bastante, el peruano no se ha quedado atrás, pero el colombiano trabajó bastante en menores. Cuando me invitó Nacional a los 70 años fuimos a un complejo y qué espectáculo de trabajo de menores, por eso 'campeonan' siempre. Perú invierte muy poco", añadió.

Para La Rosa, su primer título con Atlético Nacional fue el más importante en su paso por Colombia, sobre todo porque fue el primer trofeo que levantó en este país.

"El primer título con Nacional fue espectacular, fue la primera vez que 'campeoné' fuera de mi país. Sin dejar de merecer también el del América, sufrí una lesión muy fuerte y estuve 2 meses enyesado, me recuperé y fuimos campeones en el 84. Cada título tiene su mérito", recordó.

"Cada época tiene sus grandes jugadores. Yo me acuerdo de la época de Colombia que le ganó 5 – 0 a Argentina y comenzó a ir cada 4 años a los Mundiales. Perú también tuvo su época en los 70 y luego tuvo una sequía hasta que llegó Gareca", contó.

"Gabriel Ochoa Uribe era un espectáculo de entrenador. Un día me sorprendió, me fue a visitar a mi casa y le preguntó a mi esposa que cómo estaba, si estábamos contentos, cómo estaban los hijos. Eso me llenó de mucha alegría. Ochoa era trabajo, trabajo y video", agregó.

Sobre el partido entre Colombia y Perú, La Rosa destacó que si bien la Tricolor no viene de un buen momento, tiene un gran equipo y no será fácil para los 'incas'.

"Los últimos cinco partidos no se le ha dado a Colombia, el fútbol es así, de sequías. Colombia tiene muy buenos jugadores, muchos de ellos en el extranjero. Perú va por lo suyo, está confiado, ha trabajado bien", afirmó.