Echenique: "Nunca pensé lograr algo tan grande como estar en la NBA"

Jaime Echenique debutó con los Washington Wizards y de esta manera hizo historia al convertirse en el primer colombiano que juega en la NBA. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, habló sobre sus planes a futuro.

"Fue muy especial, en ningún momento pensé que llegaría a lograr algo tan grande, gracias a Dios las cosas se fueron dando y mi familia está orgullosa de mí, ahora se vienen cosas más grandes", aseguró.

El pívot, de 24 años, disputó 3 minutos en la victoria de los Wizards ante los Cleveland Cavaliers (110-93).

"Siempre estuve encaminado y haciendo las cosas bien para estar en la NBA, cuando te propones a cumplir cada paso pequeño, Dios me dio la oportunidad de estar aquí y estoy agradecido", comentó.

No obstante, saber si volverá a la NBA no es algo concreto, sobre todo porque Colombia no es un país de "cultura de baloncesto", razón por la que es el único colombiano en haber estado, aunque sea unos minutos, disputando un partido.

"Colombia no es un país de tradición de baloncesto, para muchos es desconocido el talento que tenemos en nuestro país, son muchos factores, es muy mercado muy grande, se dificulta el hecho de no tener una cultura de baloncesto tan alta como en otros equipos de latinoamérica", dijo.

"Sigo trabajando duro, todo queda en manos de Dios para saber cuál es mi camino, me propongo cada día ser mejor", añadió.