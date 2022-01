Pipe Pardo: "Comesaña me dijo que tenía que bajar de peso antes de firmar"

"Contento porque no me esperaba este lindo 'redebut', por decirlo así, un sueño hecho realidad. Si me imaginaba el marco, el espectáculo que iba a ver frente a un gra rival como lo es Tolima, la gente nos respondió de la mejor manera y para mí en el momento que iba a entrar fue algo maravilloso", le dijo Felipe Pardo a El Vbar.

De 2009 a 2013 el atacante ya había estado en el DIM y su buen desempeño lo llevó al fútbol europeo. "Sabes que estás en el equipo que quieres, donde la gente te quiere y haces el gol del triunfo, son pocas palabras pero muchos sentimientos bonitos", agregó Pardo que le dio la victoria al Medellín en la primera fecha.

Su regreso con 31 años desde Pachuca no fue fácil: "antes de firmar hablé con el profe Comesaña y le dije: 'la cuestión es la siguiente. Yo estuve lesionado mes y medio, de ahí no jugué, salí a vacaciones y sí me subí unos kilos, pero es algo que con trabajo y mucho entreno voy a bajar'. Él me dijo que antes de firmar tenía que estar a tono. Me puse a tono en las vacaciones, bajé unos kilos y firmé. Ya ahora voy muy bien, falta un poco más de ritmo".

Así vivió Pardo los minutos previos: "desde que nos sacaron a calentar en el primer tiempo estaba ansioso, estaba con muchas ganas de ayudarle al equipo, de aportar mi experiencia, mi fútbol. En el momento que me llama el profe me dice: 'entra, haz lo que sabes hacer, aprovecha tus características'. Así fue, le inyecté un poco más de desequilibrio y actitud".

Por último, habló de lo que viene: "Ayer fue un día redondo, espectacular para todo el equipo, en lo personal algo indescriptible porque fue algo muy lindo como lo pensé y le pude dar los tres puntos al equipo. Hay que tener mesura y tranquilidad para lo que viene".