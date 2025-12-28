Cae falso asesor bancario que habría estafado a varios ciudadanos en Ibagué

Ibagué

La fachada de un supuesto asesor bancario en Ibagué quedó al descubierto tras una investigación adelantada por la Fiscalía Seccional Tolima. El hombre, identificado como Héctor Javier Martínez Mendoza, habría montado un esquema fraudulento con el que logró engañar a varios ciudadanos que buscaban acceder a créditos de alto valor.

De acuerdo con las indagaciones, Martínez convencía a sus víctimas de que para mejorar su puntaje crediticio debían adquirir bienes como televisores, celulares y otros artículos, además de usar tarjetas de crédito y débito. Una vez obtenidos, les exigía entregar los objetos bajo el argumento de que él realizaría los movimientos financieros necesarios para garantizar la aprobación de los créditos.

La estrategia, que se prolongó durante año y medio, le permitió apropiarse de manera ilegal de más de 240 millones de pesos, dinero que las víctimas creían que les abriría la puerta a la compra de vivienda, vehículos nuevos o la posibilidad de emprender negocios. Sin embargo, todo se trataba de un engaño cuidadosamente planeado.

Ante las pruebas recolectadas, una fiscal le imputó los delitos de estafa agravada y estafa simple, cargos que Martínez Mendoza no aceptó. Un juez de control de garantías decidió imponerle una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que ya se encontraba privado de la libertad por otros procesos judiciales en su contra.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si el mismo modus operandi dejó víctimas en Bogotá y otras ciudades del país. El caso se suma a los esfuerzos institucionales por combatir las modalidades de fraude financiero que afectan la confianza de los ciudadanos en el sistema económico