El 'Tino' le respondió a Yaser Asprilla ¿Qué dijo?

La Selección Colombia enfrenta a Perú este viernes a las 4:00 pm en Barranquilla. Uno de los convocados es Yaser Asprilla que hizo su debut ante Honduras en un amistoso con la selección mayor. El jugador de solo 18 años mostró un buen juego y sorprendió a muchos.

Días después en rueda de prensa le preguntaron si podía llegar más lejos que Faustino Asprilla a lo que respondió: "Pues la verdad, así como voy, con humildad, creo que voy a ser mejor, creo en mis características y en mi talento, sé que va a ser muy bonita esta experiencia y esta carrera que es jugar al fútbol".

Hubo polémica en algún sector de la opinión pública y en charla con El Vbar el Tino opinó: "Le deseo lo mejor. Ojalá pueda tener una carrera bien exitosa y que pueda dar todo en el fútbol para no solo superarme a mí, sino superar a todos, a muchos que están por encima de mí".

Más adelante Asprilla agregó: "Me gusta que los jugadores se tengan confianza y que tengan una referencia para hacer una carrera brillante. Sinceramente de corazón le deseo mucha suerte, tiene muchas condiciones ese muchacho, seguramente puede darle mucho al fútbol colombiano, ojalá tenga una carrera brillante".

Le puede interesar

El Tino también habló del delantero que usaría ante Perú: "yo pongo a 'Falca'. Es el partido más importante que va a tener Colombia en los ultimos años, no hay más, hay que ganar. Tiene que buscar la clasificación, quedan muy poquitos partidos. En este tipo de partido uno se apoya en todo, en especial en la experiencia que tienen los jugadores, en este caso Falcao le saca ventaja a todos".

Tambien Asprilla habló de Teófilo Gutiérrez: "Teo en este tipo de partidos no se arruga, estos partidos son para Teo. Nunca voy a entender por qué no está. Nosotros no somos ni Brasil ni Argentina que se pueden dar el lujo de tener los mejores jugadores por fuera".