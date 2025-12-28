Tren interoceánico con 241 pasajeros se accidentó en Oaxaca, México: se registran varios heridos

Hasta el momento, se han registrado al menos 20 personas heridas este domingo después de que un tren se accidentara en el estado de Oaxaca, en el sur de México, indicaron las autoridades.

El tren estaba con 241 pasajeros y 9 tripulantes a bordo y había salido de Salina Cruz, Oaxaca, en la costa del Pacífico, y se dirigía a Coatzacoalcos, estado de Veracruz, en el Golfo de México.

Según explicó la Marina mexicana en un comunicado, el accidente ferroviario se habría presentado a la altura de Nizanda, Oaxaca. “Se presentó el descarrilamiento de la máquina principal” del tren, indicó.

La dependencia informó que los lesionados ya fueron “trasladados a hospitales cercanos para su oportuna atención médica”. La Marina añadió que está en coordinación con las autoridades de transporte para “determinar las causas de los hechos” y recuperar la operatividad de la vía férrea.

El tren cumplía la ruta del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que une el Golfo de México con el Pacífico y suele transportar carga y pasajeros. Fue inaugurado en 2023.

Esta vía férrea es una de las obras de infraestructura más importantes del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), como parte de una estrategia para impulsar el desarrollo económico del sureste de México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en sus redes sociales que los cuerpos de emergencia se encuentran atendiendo a los pasajeros afectados. “Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado”, indicó