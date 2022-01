Tiquetes de avión vincularían a Piedad Córdoba con el presunto testaferro de Maduro

La revista Semana, en una investigación reveló que en el expediente de la justicia de Estados Unidos contra Álex Saab, figuran varios tiquetes aéreos que fueron comprados por Group Grand Limited una de las firmas que hacen parte del entramado del extraditado y que fueron dirigidos a la exsenadora y a sus hijos. Entre los implicados está Juan Luis Castro Córdoba, quien ocupó una curul como senador de la Alianza Verde y renunció en 2021 y Natalia Castro Córdoba.

Algunos de los trayectos que, según Semana, le habría comprado Group Grand Limited a Piedad Córdoba, fueron recorridos desde Bogotá hacía destinos como la Habana, Cuba y Sao Paulo, Brasil. Mientras que en el caso de su hijo Juan Luis Castro los recorridos cubrieron las rutas Little Rock-Atlanta-Miami y Little Rock-Atlanta-Bogotá. Para la hija de la senadora, Natalia Castro, Semana asegura que le compraron vuelos en la aerolínea Hahn Air de vuelos charter ejecutivos que cubrían la ruta La Habana-Panamá-Bogotá.

“En los documentos en poder de la justicia estadounidense, sus nombres aparecen al lado de los viajes de las personas que integraban el círculo más cercano de Saab, entre ellos su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, quien sorpresivamente apareció en Venezuela tras la extradición de su marido. En la relación de viajes también están Ricardo y Federico Fabri; Álvaro Pulido, socio de Saab, buscado por las autoridades de ese país”, aseguró la Revista.

Ante las acusaciones la exsenadora le aseguró a ese medio de comunicación que se encuentra harta con el tema y que si hubiera alguna comprobación de que a ella o a su familia le han comprado tiquetes ya se hubiera sabido. “Mis hijos no tienen ninguna relación con Álex Saab. Entonces, no tendría por qué pagarles tiquetes para absolutamente nada, ni negocios ni contratos ni empresas ni nada. Es que yo no trabajo con él, yo no sé de sus negocios, nunca he tenido negocios con él, ni mis hijos ni yo”, le afirmó la hoy candidata al Senado a la revista.