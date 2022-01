Paloma Valencia pide a Zuluaga no ingresar a coalición Equipo por Colombia

La llegada del Centro Democrático y su candidato, Óscar Iván Zuluaga, sigue sin resolverse al interior de la Coalición Equipo por Colombia. Sin embargo, algunos de los precandidatos, como Alejandro Char y Dilian Francisca Toro, han manifestado que no están de acuerdo, pero señalan que será una decisión que se tomará en equipo.



En medio de ese panorama, la senadora Paloma Valencia se pronunció. Dijo que algunos de los precandidatos de la Coalición Equipo por Colombia han “maltratado” al candidato de su partido, Óscar Iván Zuluaga.



“Han señalado su pertenencia al Centro Democrático como una especie de tacha, al hacerlo han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas. Me veo en la obligación de pedirle a nuestro candidato y a mi partido que no hagamos parte de esa coalición. Derrotar la amenaza del populismo de la izquierda no es una cuestión de unidad política sino de levantar nuestras banderas, con las que la ciudadanía siempre a empatizado”, indicó Paloma.

La actual senadora aseguró que “Zuluaga representa la posibilidad de un gobierno con experiencia, de manos limpias, que respeta al sector productivo y que pretende profundas transformaciones sociales. Soy uribista porque creo en el trabajo con la ciudadanía, en la política de opinión, en la defensa de la democracia; soy uribista porque mi bandera ha sido combatir y denunciar la corrupción”.



Cabe mencionar que la coalición Equipo por Colombia tomaría la próxima semana una decisión frente a la eventual llegada de Óscar Iván Zuluaga.