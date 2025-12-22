Precio del dólar en Venezuela HOY, 22 de diciembre, según el BCV: ¡Sigue al alza!

Venezuela vive uno de sus momentos más críticos, puesto que las relaciones con Estados Unidos, son cada vez más frágiles, causando que exista un bloque total de la exportación de petróleo. Asimismo, recientemente, el país norteamericano ha tomado medidas que han sido cuestionadas por las incautaciones de embarcaciones de crudo que salían del país venezolano.

De igual manera, desde el gobierno de Trump, aseguraron que petróleo de Venezuela no le pertenece a Nicolás Maduro, mientras que, del otro lado, el gobierno de Maduro aseguró que es un secuestro a sus recursos naturales.

Por otro lado, hasta el momento varias de las amenazas de Donald Trump no se han cumplido en cuanto a una posible invasión a Venezuela por tierra, pero, no tampoco, ha descartado la idea. Hasta el momento, lo único que ha hecho la administración de Trump, ha sido acorralar cada vez más el gobierno bolivariano actual, dejándolos sin opciones o alternativas. Sin embargo, Maduro asegura que la soberanía de Venezuela debe respetarse.

A cuánto está el dólar en Venezuela

La economía venezolana parece no mejorar, esto conforme pasan los días. Aunque, es difícil determinar cómo está la economía interina del país porque la entidad encargada de brindar este reporte, es decir, el Banco Central de Venezuela, no ha presentado actualizaciones acerca de lo que ocurre.

Es así que para este 22 de diciembre, el Banco Centra de Venezuela, presentó en sus actualizaciones diarias, sobre las divisas, que el precio del dólar es de 285,40240000 bolívares.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el de otras divisas del mundo:

Euro: 334,40028403 bolívares.

334,40028403 bolívares. Yuan chino: 40,53781035 bolívares.

40,53781035 bolívares. Lira turca: 6,69204652 bolívares.

6,69204652 bolívares. Rublo ruso: 3,54801591 bolívares.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025.

Precio del dólar actual en Colombia

A diario, el Banco de la República, mediante la Tasa Representativa del Mercado, mejor conocida por sus siglas TRM, se establece a diario la cotización del dólar. Es así que, para el día de hoy, lunes 22 de diciembre, el precio del dólar en Colombia está sobre los $3.817 pesos.

Esto representa una leve caída, puesto que el pasado viernes, 19 de diciembre, su valor fue de $3.874 pesos colombianos. Es decir que, tuvo una perdida de $57 pesos sobre su precio.

De esta manera se logra visualizar que en Colombia, el dólar tiende a tener caídas significativas a lo largo de las semanas, es por ello que el TRM del Banco de la República, hace actualizaciones diarias.

