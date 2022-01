Reinaldo Rueda y su explicación por no convocar a Teófilo Gutiérrrez

Teófilo Gutiérrez fue el gran ausente en la convocatoria casi completa de jugadores de la Liga Colombiana para el amistoso de la Selección ante Honduras, este domingo 16 de enero en el Lockhart Stadium de Florida desde las 5:30 p.m.

Los jugadores de la Selección Colombia se prepararon los últimos días en Estados Unidos y para el duelo amistoso ante el equipo del 'Bolillo' Gómez y este sábado el turno de responder preguntas de la prensa fue del técnico Reinaldo Rueda.

El entrenador de la Tricolor fue preguntado por la sonada ausencia de Teófilo Gutiérrez en la lista de convocados para el amistoso, pero su respuesta generó más dudas.

"Teo ha tenido partidos extraordinarios, incluso antes de llegar al Cali, pero no coincidían los tiempos con el momento de otros jugadores, por tal motivo he decidido no tenerlo en cuenta para esta convocatoria", dijo Rueda.

Entre tanto, el técnico de la Selección Colombia analizó cómo será el duelo ante Honduras, equipo dirigido por el también estratega colombiano Hernán Darío Gómez.

"La idea es proyectar la evolución de nuestros jugadores en otras ligas, ver el momento e ir cuadrando el diseño de la nómina para los partidos de Perú y Argentina.

Para Rueda, Honduras, ya eliminada de la lucha en la Concacaf por un cupo en Catar 2022, "está en otro proyecto", de cara al futuro, lo que plantea una exigencia mayor.

"Nos obligará a examinarnos", dijo Rueda, quien elogió el trabajo que comienza a mostrar el rival con la reciente llegada al banquillo del 'Bolillo' Gómez.

"Lleva pocos meses, tiene una nómina equilibrada. Hacen buen fútbol, será una buena evaluación", insistió Rueda, quien también fue seleccionador de Honduras.