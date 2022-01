Jorge Luis Pinto: "Yo sí hubiera convocado a Mackalister y Teófilo"

Jorge Luis Pinto conoce bien a las dos selecciones que se van a enfrentar este domingo en un duelo amistoso. El técnico colombiano fue director técnico de Colombia y Honduras y en El Carrusel Caracol analizó lo que se puede esperar de este enfrentamiento.

Colombia se medirá con Honduras en un partido amistoso este domingo 16 de enero en el Lockhart Stadium de Fort Lauderdale, Florida, desde las 5:30 de la tarde, como preparatorio para la próxima fecha de Eliminatorias.

"Honduras tiene muchos muchachos jóvenes, van a pelear tener un puesto y los tengan en cuenta", comentó.

La gran polémica de los últimos días tras conocer la convocatoria ha sido la ausencia de dos experimentados jugadores de la Liga Colombiana, Teófilo Gutiérrez y Mackalister Silva.

Pinto, que dirigió al bogotano en Millonarios, se le debió dar la oportunidad de mostrarse en la Tricolor: "Yo sí hubiera llamado a Teo Gutiérrez y Mackalister Silva. Me hubiera gustado que Macka jugara y que lo vieran, además, Teo complica al adversario y tiene definición", aseguró.

Sobre la ausencia de gol, Jorge Luis Pinto destacó que puede ser que a los delanteros de la Selección Colombia les cueste medirse con seleccionados sudamericanos.

"De pronto a los goleadores les ha costado enfrentar a las selecciones sudamericanas, son más agresivas. Falta riesgo colectivo e individual a la Selección Colombia", dijo.

Además, fue claro en que Falcao sería su 9 titular: "Sé que en la mente de Reinaldo Rueda él no tiene todavía la claridad de los once. Yo me quedaría con Falcao titular, teniendo en cuenta que no termina los 90, luego sí Zapata o Borja".