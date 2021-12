Pardo habló tras firmar con el Medellín y así va el tema Ricaurte y Caicedo

Felipe Pardo jugó en el Medellín de 2009 a 2013 y de ahí partió al exterior. Vistió las camisetas de Sporting Braga, Olympiacos, Nantes, Toluca y Pachuca. Ahora llega como agente libre al DIM y firmó contrato por un año. En diálogo con El Vbar dio sus primeras impresiones.

"Feliz de volver a Colombia y al equipo de mis amores, al equipo que me dio a conocer y darme la oportunidad de irme al exterior. Había otras opciones, aunque no muy concretas y no muy claras. Al final del día fue el Medellín el que mandó la propuesta y sin pensarlo la tomé", dijo el chocoano.

Atlético Nacional, Junior, Cali, Millonarios y América. también preguntaron por el atacante. "Tengo mucha experiencia, soy un nuevo jugador. Vengo aportar mi buen fútbol, dinámica y amor a esta institución. A mis compañeros para que sepan que es estar en el Medellín, ya muchos de ellos lo saben. La hinchada tiene un aprecio muy grande hacía mí", agregó Pardo.

De otro lado, el presidente Daniel Ossa reveló que faltan algunos detalles para cerrar el regreso de Andrés Ricaurte. La opción de Juan Fernando Caicedo está muy difícil por el contrato que tiene con el Deportes Tolima y está prácticamente descartado.